Austrijski 51-godišnji trener napustiće Palas kao legenda, pošto je prošle sezone osvojio FA kup, prvi veliki trofej u istoriji kluba. Takođe, ekipu je predvodio i do Komjuniti Šilda.

Glasneru je prošlog leta ponuđen novi ugovor, ali je on danas rekao da je u oktobru obavestio predsednika Stiva Periša da neće produžiti saradnju.

"Odluka je već bila doneta, mesecima ranije. Imao sam sastanak sa Stivom u oktobru, za vreme pauze u šampionatu. Dugo smo razgovarali i rekao sam mu da neću potpisati novi ugovor. Tada smo se složili da je najbolje da to zadržimo za sebe. Najbolje što smo mogli je da to ostane poverljivo tri meseca", rekao je Glasner na konferenciji za novinare, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Ali sada je važno da sve bude jasno, imamo veoma gust raspored i zbog toga nismo želeli da pričamo o tome. Stiv i ja želimo najbolje za Kristal Palas", dodao je on.

Britanski mediji danas su preneli da je uprava Palasa pristala da proda Mančester sitiju kapitena Marka Geija za 20 miliona funti.

Glasner je rekao da taj potez uprave nema nikakve veze sa njegovom odlukom o odlasku iz kluba na leto.

"Koliko shvatam, pregovori su u poslednjoj fazi", rekao je Glanser i dodao da Gei neće biti u sastavu za sutrašnju utakmicu protiv Sanderlenda u Premijer ligi.

"Svi su želeli da Mark ostane zauvek. Razgovarao sam sa njim, naravno to ostaje među nama. Mark je pokazao u letnjem prelaznom roku, pokazao je to čitave jeseni da je 100 odsto posvećen timu. Želim mu sve najbolje do kraja karijere. On je još na početku sjajne karijere. On je fantastičan momak", dodao je Glasner.

(Beta)