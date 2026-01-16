Slušaj vest

Nikiforenko je rođen 2001. godine u Belorusiji, a ponikao je u omladinskoj školi Dinama iz Bresta. Prošle sezone nastupao je za Vitepsk sa kojim je osvojio titulu prvaka Belorusije, saopštio je Radnički.

Igrao je još za Dinamo iz Minska, BATE Borisov, Ruh i Isloč. ; Nastupao je za sve mlađe reprezentativne selekcije Belorusije, a prošle godine debitovao je za A tim.

Nikiforenko je doputovao u Antaliju i stavio se na raspolaganje treneru Takisu Lemonisu.

U Turskoj i Radničkom dočekao ga je sunarodnik Aleksandar Šestjuk, koji je početkom godine pojačao niški klub.

(Beta)

Ne propustiteFudbalNIŠLIJE SE POJAČALE: Mustafa i Jokić novi fudbaleri Radničkog
FK Radnički Niš
FudbalHOROR U SUPER LIGI SRBIJE! Stravičan sudar fudbalera glavama, jedan ostao nepomično da leži na terenu! Hitna pomoć momentalno reagovala, jeziv snimak sve sledio
Železničar Pančevo.jpg
FudbalNIŠLIJE SE POJAČALE: Takis Lemonis novi trener fudbalera Radničkog
FK Radnički Niš
FudbalVIDEO: Pogledajte najbolje momente sa meča Grafičar - Radnički Niš
graficar-radnicki-983205.JPG

Fudbaleri sve više umiru od srčane slabosti! Doktor otkriva: Pregledi su retko rađeni Izvor: Kurir televizija