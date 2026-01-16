Fudbaleri švedskog Malmea savladali su češku Spartu iz Praga sa 1:0 u poslednjoj kontrolnoj utakmici pred meč sa Crvenom zvezdom 22. januara u meču sedmog kola Lige Evrope.
LIGA EVROPE
MALME SPREMAN ZA ZVEZDU: Šveđani slavili u generalnoj probi!
Strelac pobedonosnog pogotka za Šveđane u duelu sa Spartom bio je napadač Emanuel Ekong u 14. minutu utakmice.
Crvena zvezda - Debrecin Foto: Dragan Tesic
Malme je protiv Sparte nastupao u sledećem sastavu: Olsen – Bolin, Bothajem, Busanelo, Busuladžić, Đurić, Ekong, Janson, Karlson, Lundberg, Singurdson.
Podsetimo, švedski tim je u dosadašnjem delu Lige Evrope osvojio samo jedan bod i nema nikakve šanse da prođe dalje.
U međuvremenu Malme je dobio novog trenera Španca Migela Anhela Ramireza.
Utakmica Malme - Crvena zvezda na programu je narednog četvrtka od 18.45 časova.
