Slušaj vest

Strelac pobedonosnog pogotka za Šveđane u duelu sa Spartom bio je napadač Emanuel Ekong u 14. minutu utakmice.

Crvena zvezda - Debrecin Foto: Dragan Tesic

Malme je protiv Sparte nastupao u sledećem sastavu: Olsen – Bolin, Bothajem, Busanelo, Busuladžić, Đurić, Ekong, Janson, Karlson, Lundberg, Singurdson.

Podsetimo, švedski tim je u dosadašnjem delu Lige Evrope osvojio samo jedan bod i nema nikakve šanse da prođe dalje.

U međuvremenu Malme je dobio novog trenera Španca Migela Anhela Ramireza.

Utakmica Malme - Crvena zvezda na programu je narednog četvrtka od 18.45 časova.

