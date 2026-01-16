Slušaj vest

Real je u sredu izgubio od Albasetea 2:3, u osmini finala Kupa kralja, prvoj utakmici Arbeloe na klupi madridskog kluba. On je u ponedeljak zamenio Ćabija Alonsa, sa kojim je klub sporazumno raskinuo ugovor.

Posle poraza od Albasetea, koji je 17. na tabeli druge lige, kapiten Reala Dani Karvahal rekao je da je ekipa dotakla dno.

"Razumem da ljudi traže krivca, ali koncentrisan sam na pronalaženje rešenja. Kada stvari ne idu dobro, to je zato što mi je potrebna pomoć da moji igrači igraju bolje. Osećam se odgovornim za ono što se dešava na terenu", rekao je Arbeloa, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Uprkos razočaranju, Arbeloa je rekao da neće preispitati svoj pristup u porazu od Albasetea.

"Ne bih promenio nijednu stvar. Prošlost nije važna. Svaki neuspeh me je unapredio, naterao me da postavljam pitanja. Neuspesi vas približavaju mestu na kome želite da budete", rekao je 42-godišnji trener.

"Želim da ekipa od prvog minuta izađe na teren sa željom da pobedi, bez sumnje da idemo na protivnički gol. Želim ekipu koja pokazuje strast i entuzijazam", dodao je bivši fudbaler Reala.

Bivši defanzivac Liverpula i Vest Hema rekao je da će snositi krivicu za sve nedostatke ekipe.

"Ono što se dogodilo sa Albaseteom je nedostatak igre, kondicije i svega ostalog i ja sam odgovoran za to. Samo jedna osoba će biti odgovorna, a ta osoba je trener Real Madrida. Poštujem mišljenje navijača i shvatam da su povređeni, ali tražim njihovu podršku. U 123 godine dugoj istoriji, velike titule su osvajane kada je Bernabeu bio uz svoje igrače", naveo je Arbeloa.

Real će u subotu igrati protiv pretposlednjeg Levantea u Primeri.

Posle 19 kola Real je drugi na tabeli sa četiri boda manje od vodeće Barselone, a Levante je 19. sa 14 bodova.

(Beta)