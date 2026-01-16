Srpski reprezentativac, koji je stigao na pozajmicu iz Štutgarta, je u igru ušao u 65. minutu pri rezultatu 1:2
JOVAN MILOŠEVIĆ POSTIGAO PRVI GOL ZA VERDER: A onda mu gosti pokvarili veče
Doskorašnji napadač Partizana Jovan Milošević na bajkovit način je započeo karijeru u Verderu iz Bremena.
Milošević je u 80. minutu postigao gol za vođstvo Verdera 3:2 protiv Ajntrahta iz Frankfurta.
Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Srpski reprezentativac, koji je stigao na pozajmicu iz Štutgarta, je u igru ušao u 65. minutu pri rezultatu 1:2.
U ključnom minutu, Milošević je dobro ispratio napad svoje ekipe i na asistenciju Romana Šmida postigao gol.
Na njegovu žalost, gosti su do izjednačenja i boda stigli u zaustavnom vremenu. Knauf je u četvrtom minutu izjednačio.
Verder ne zna za pobedu još od 7. novembra prošle godine i posle 18. kola nalazi se na 12. mestu sa 18 bodova. Ajntraht je sedmi sa 27 bodova.
Miloševiću je ovo bio drugi meč za novi tim, a prvi na domaćem terenu.
