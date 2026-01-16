Slušaj vest

Fudbaleri Đirone pobedili su večeras na gostujućem terenu u Barseloni Espanjol 2:0, u 20. kolu španske Primere.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

 Oba gola za Đironu, oba iz penala, postigao je Vladislav Vanat u trećem minutu nadoknade poluvremena i u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Đirona je deveta sa 24 boda, a Espanjol je na petom mestu sa 34 poena.

U sledećem kolu, Đirona će dočekati Hetafe, dok će Espanjol gostovati Valensiji.

