ĐIRONA SLAVILA U BARSELONI: Vanat sa dva gola iz penala odneo sva tri boda
Fudbaleri Đirone pobedili su večeras na gostujućem terenu u Barseloni Espanjol 2:0, u 20. kolu španske Primere.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Oba gola za Đironu, oba iz penala, postigao je Vladislav Vanat u trećem minutu nadoknade poluvremena i u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.
Đirona je deveta sa 24 boda, a Espanjol je na petom mestu sa 34 poena.
U sledećem kolu, Đirona će dočekati Hetafe, dok će Espanjol gostovati Valensiji.
