Defanzivac iz Bosne i Hercegovine Nihad Mujakić predstavljen je kao novi igrač turskog Gazijantepa, gde će nastupati kao pozajmljen fudbaler Partizana.

Mujakić je prethodnu sezonu proveo u Turskoj kao igrač Ejupa, takođe na pozajmici iz Partizana, a novi zajam uključuje opciju otkupa ugovora u iznosu od 1.200.000 evra.

"Crno-beli" se nadaju da bi transfer narednog leta mogao da im donese finansijsku dobit.

Defanzivac iz Sarajeva ima važeći ugovor sa Partizanom do 2027. godine, a u klub iz Humske stigao je leta 2024. iz Ankaragučua za 900.000 evra.

Tokom boravka u Ejupu Mujakić je imao standardnu minutažu, što u Partizanu vide kao priliku za potencijalni transfer u Gacijantep ili drugi klub na kraju sezone.

Partizan je tokom aktuelnog prelaznog perioda već realizovao transfer Žoaa Grimalda u Spartu iz Praga za 1.300.000 evra, dok bi dodatna neočekivana sredstva mogla da stignu i kroz eventualni transfer Kervina Arijage.

Za vezistu iz Hondurasa interesovanje je pokazala Đenova, koja je spremna da ponudi 5.000.000 evra, a Partizanu bi pripalo 25 odsto od tog iznosa na osnovu prethodnog dogovora sa Levanteom.

Dakle, ugrubo oko 1.250.000 za igrača kojeg su "crno-beli" već otpisali.

Bila bi to prava finansijska injekcija za klub iz Humske koji je jedva prošao finansijski monitoring UEFA početkom godine.

