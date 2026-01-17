Slušaj vest

Sjajne vesti stigle su u Humsku ulicu. Sada je i zvanično - Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije ukinula je suspenziju Partizanu, te će crno-beli moći da registruju novajlije bez ograničenja.

Partizan je na vreme dostavio dokaze o izmirenju duga prema Patriku Andradeu, te je i suspenzija ukinuta.

Patrik Andrade u dresu Partizana Foto: FK Partizan/Sandić Foto, FK Partizan/ Miroslav Todorović

Crno-beli su prošli i UEFA monitoring, te da završe ozbiljan posao i sada će moći da se posvete prelaznom roku koji traje od 16. januara do 13. februara.

Predrag Mijatović
Fudbaleri Partizana
116364753-765801237501558-6948986957931721155-n.jpg
Jovan Milošević

 BONUS VIDEO:

Grobari vređaju igrače Crvene zvezde Izvor: Kurir sport