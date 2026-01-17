FK Partizan moći će da registruje nove fudbalere.
UPRAVA PARTIZANA REŠILA GORUĆI PROBLEM! Sada i zvanično - crno-beli su skinuli ogroman teret sa leđa!
Sjajne vesti stigle su u Humsku ulicu. Sada je i zvanično - Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije ukinula je suspenziju Partizanu, te će crno-beli moći da registruju novajlije bez ograničenja.
Partizan je na vreme dostavio dokaze o izmirenju duga prema Patriku Andradeu, te je i suspenzija ukinuta.
Patrik Andrade u dresu Partizana Foto: FK Partizan/Sandić Foto, FK Partizan/ Miroslav Todorović
Crno-beli su prošli i UEFA monitoring, te da završe ozbiljan posao i sada će moći da se posvete prelaznom roku koji traje od 16. januara do 13. februara.
