BOMBA IZ HUMSKE -PARTIZAN ŽELI MITROVIĆA! Kontakt ostvaren, ali postoji jedan veliki problem!
FK Partizan rešio je goruće finansijske probleme, te će moći aktivno da pristupi prelaznom roku koji je u Srbiji na programu od 16. januara do 13. februara.
Na meti crno-belih je i čuveni srpski defanzivac, Stefan Mitrović, te klub iz Humske želi da realizuje ovu transfer bombu.
Defanzivac Genta ima volju da se vrati u Srbiju, ali postoji jedan veliki problem - novac.
Prema informacijama Mocart Sporta, razlika između ponude crno-belih i trenutne zarade Stefana Mitrovića u Belgiji iznosi oko 500.000 evra. Klub iz Humske nudio je iskusnom štoperu godišnju platu od tog iznosa, dok Mitrović u Gentu zarađuje dvostruko više - oko milion evra godišnje. Tolika razlika u primanjima čini odluku o povratku u Srbiju znatno težom, čak i za igrača njegovog kalibra.
Videćemo da li će Mitrović imati sportski motiv da se vrati u Srbiju i počne standardno da igra uz smanjenje plate ili će možda crno-beli rešiti da daju veći novac za proverenog i iskusnog defanzivca. Treća opcija je da do transfera ne dođe, a epilog svega očekuje se u narednim danima.
Kurir sport / Mozzart sport
BONUS VIDEO: