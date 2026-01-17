Slušaj vest

FK Partizan rešio je goruće finansijske probleme, te će moći aktivno da pristupi prelaznom roku koji je u Srbiji na programu od 16. januara do 13. februara.

Na meti crno-belih je i čuveni srpski defanzivac, Stefan Mitrović, te klub iz Humske želi da realizuje ovu transfer bombu.

Defanzivac Genta ima volju da se vrati u Srbiju, ali postoji jedan veliki problem - novac.

Prema informacijama Mocart Sporta, razlika između ponude crno-belih i trenutne zarade Stefana Mitrovića u Belgiji iznosi oko 500.000 evra. Klub iz Humske nudio je iskusnom štoperu godišnju platu od tog iznosa, dok Mitrović u Gentu zarađuje dvostruko više - oko milion evra godišnje. Tolika razlika u primanjima čini odluku o povratku u Srbiju znatno težom, čak i za igrača njegovog kalibra.

Videćemo da li će Mitrović imati sportski motiv da se vrati u Srbiju i počne standardno da igra uz smanjenje plate ili će možda crno-beli rešiti da daju veći novac za proverenog i iskusnog defanzivca. Treća opcija je da do transfera ne dođe, a epilog svega očekuje se u narednim danima.

