Slušaj vest

Nema mnogo mladih fudbalera na svetu koji bi odabrali da - u trenutku kada ih Barselona vidi kao značajan deo projekta za budućnost - napuste klub.

Pedro Fernandez Sarimento poznatiji kao Dro momak je koji je pre pet dana napunio 18 godina i za kog se tvrdilo da je neko ko bi sa Laminom Jamalom, Pedrijem, Pauom Kubarsijem i Gavijem trebalo da čini okosnicu Katalonaca u narednih desetak i više godina.

"U Barsi imamo mnogo talenata, ali jedan koji mi se posebno sviđa je Dro. Veoma je dobar, pun kvaliteta i sve izgleda lako za njega", pričao je Pedri pre nekoliko meseci.

Šta je presudilo da momak koji je prošao kroz Barsinu akademiju naprasno odluči da ode iz kluba za sada nije poznato. Ali, on je u dogovoru sa svojim agentom poručio Barseloni da želi da ode do kraja januara i to će se dogoditi za samo 6.000.000 evra kolika je njegova otkupna klauzula.

Sve to, javljaju mediji bliski Barseloni, potpuno je iznenadilo Hansija Flika koji je navodno okarakterisao odluku Droa kao "razočaranje života".

1/13 Vidi galeriju Hansi Flik Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Najizvesnije je da će ovaj mladi vezista karijeru nastaviti u Pari Sen Žermenu koji je odmah, svim silama, počeo da radi na realizaciji transfera.

Dro Fernandez je ove sezone odigrao pet utakmica za prvi tim Barse. Debitovao je u Ligi šampiona i upisao asistenciju u jedinom meču protiv Olimpijakosa.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: