Pričalo se po povratku Dejana Stankovića u Crvenu zvezdu, da bi mogao sa sobom da povuče neke od fudbalera Spartaka iz Moskve.

Izbor je pao kao što se i očekivalo na krilo Markinjosa Kostu, koji se sa Dejanom Stankovićem sarađivao u Ferncvarošu, a kasnije i u ruskom Spartaku.

Markinjos u dresu Spartaka iz Moskve Foto: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Brazilci omašili sumu za transfer

Brazilski mediji objavili su informaciju da je Crvena zvezda spremna da sruši sve dosadašnje rekorde kluba, te da su za Markinjosa Kostu (26) spremili 10.000.000 evra. Međutim, ta informacija nije potpuno tačna.

Kurir je proverio, a iz Crvene zvezde su nam potvrdili da žele Markinjosa Kostu, ali da je suma duplo manja. Crveno-beli su ponudili Spartaku iz Moskve 5.000.000 evra i nadaju se da bi u narednim danima mogli da realizuju transfer. Brazilac igra na poziciji levog krila, a može da igra i na suprotnoj strani, koja je problematična za crveno-bele.

Idealan igrač za Zvezdu

Dejan Stanković je posle priprema u Turskoj ocenio da bi Markinjos mogao da mu bude od velike pomoći, kako u borbi za duplu krunu u Srbiji, tako i u Ligi Evrope. Brazilac je u tekućoj sezoni odigrao 20 utakmica, postigao pet golova i upisao tri asistencije u dresu moskovskog Spartaka.

Brazilski mediji o Markinjosu Kosti pišu:

"Njegova univerzalnost i sposobnost da pokrije praktično sve pozicije u napadu čine ga idealnim profilom pojačanja koje traži Crvena zvezda, posebno u trenutku kada tim želi da podigne nivo igre i osigura plasman dalje u evropskom takmičenju."

Markinjos pred utakmicu Spartaka iz Moskve Foto: Www.spartak.com

Porodičan čovek

Ukoliko transfer bude realizovan, Markinjosa u Beogradu očekuju zemljaci, jer dres Crvene zvezde nose Mateus, Rodrigao i Bruno Duarte. Sasvim je jasno da bi mu uklapanje u novu sredinu tako bilo lakše.

Markinjos Kosta je u martu 2024. stigao u Spartak iz Ferencvaroša u transferu od 5.000.000 evra i potpisao ugovor do juna 2029. godine. Ruski mediji Markinjosa označavaju kao važnog igrača za Spartak, mada se postavlja pitanje da li će imati isti status kod novog trenera Huana Karlosa Karseda, kao što je imao ranije kod Dejana Stankovića. I baš ti izveštaji podgrevaju mogućnost njegovog transfera u Beograd.

Markinjos Kosta je porodičan čovek, oženjen i ima sina. Ruski mediji nisu zabeležili bilo kakav skandal ili incident vezan za njega.