Golman Al Itihada je isključen sa utakmice protiv Al Etifaka u 16. kolu prvenstva Saudijske Arabije.

Al Etifak je na ovom meču pobedio rezultatom 1:0 golom Al Ganama u 54. minutu, a Predrag Rajković je morao da napusti teren u 85. minutu zbog nesmotrene reakcije.

Predrag Rajković Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Čuvar mreže nacionalnog tima je izleteo sa gola i pokušao da stigne do duge lopte pre protivničkog igrača. Nažalost, on se sapleo, a potom u padu loptu udario rukom.

Sudija najpre nije reagovao, uprkos protestima gostujućih fudbalera, ali je nakon poziva iz VAR sobe pregledao snimak i video šta se dogodilo.

Rajkoviću je pokazan crveni karton, a utakmica je zavšrena trijumfom gostiju.

Pogledajte bizaran crveni karton:

HMCL1101.jpg
Dejan Stanković
Napredak - Tobol
profimedia-0976987434flik.jpg

