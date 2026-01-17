Predrag Rajković, reprezentativac Srbije, dobio je bizaran crveni karton.
NEVEROVATAN CRVENI KARTON SRPSKOG REPREZENTATIVCA! Naš golman napravio neviđenu grešku, isključen je na najbizarniji način!
Golman Al Itihada je isključen sa utakmice protiv Al Etifaka u 16. kolu prvenstva Saudijske Arabije.
Al Etifak je na ovom meču pobedio rezultatom 1:0 golom Al Ganama u 54. minutu, a Predrag Rajković je morao da napusti teren u 85. minutu zbog nesmotrene reakcije.
Predrag Rajković Foto: Starsport/Srđan Stevanović
Čuvar mreže nacionalnog tima je izleteo sa gola i pokušao da stigne do duge lopte pre protivničkog igrača. Nažalost, on se sapleo, a potom u padu loptu udario rukom.
Sudija najpre nije reagovao, uprkos protestima gostujućih fudbalera, ali je nakon poziva iz VAR sobe pregledao snimak i video šta se dogodilo.
Rajkoviću je pokazan crveni karton, a utakmica je zavšrena trijumfom gostiju.
Pogledajte bizaran crveni karton:
