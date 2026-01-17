Slušaj vest

Crveno-beli su u 22. kolu Evrolige posle preokreta stigli do pboede zahvaljujući odličnoj igri u poslednjoj četvrtini.

Zvezda je ostvarila veoma važnu pobedu, a Nemanja Radonjić, koji je čest gost na utakmicama ekipe sa Malog Kalemegdana u Beogradskoj areni, ostavio je komentar na račun Zeka Ledeja.

Nemanja Radonjić na utakmicama KKCZ

Ledej je važan faktor u ekipi Olimpije, a dobro je poznat njegov odnos sa navijačima Crvene zvezde iz perioda kada je igrao za Partizan.

Jedan navijački profil na društvenoj mreži Instagram je imao objavu posvećenu upravo Ledeju uz natpis: Najgluplji je.

To je izazvalo reakciju brzonogog fudbalera koji je, kao odgovor na to, ostavio sledeći komentar: Ubedljivoooo.

Takav potez je izazvao puno pažnje navijača Crvene zvezde, ali i Partizana.

Pristalice crveno-belih uglavnom su istakli da dele slično mišljenje sa fudbalerom, dok ima i onih koji smatraju da ne bi trebalo na ovakav, ili bilo koji drugi način davati pažnju košarkašima koji su nekada bili deo večitog rivala.

Navijači Partizana, naravno, nisu zadovoljni komentarom Radonjića.

