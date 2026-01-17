Slušaj vest

Fudbaleri Partizana su nakon remija sa Đerom u prvom kontrolnom meču na pripremama u Turskoj doživeli ubedljiv poraz od Mure.

Pretposlednji tim prvenstva Slovenije slavio je rezultatom 3:0, pa je izjava trenera “crno-belih” Nenada Stojakovića nakon meča izazvala veliku pažnju navijača zbog odluke da ne daje instrukcije tokom meča, ali i kritika na račun neimenovanih igrača.

U razgovoru sa novinarima u Beleku nakon današnjeg treninga, Stojaković je pojasnio svoje odluke.

"Problem je što se sve što je drugačije tretira čudno. Nećemo da robujemo stereotipima i da se na taj način ponašamo i da pričamo. Težim da objasnim zašto se nešto desilo, ne kako. Posle prve utakmice u Turskoj imali smo slobodan dan, a posle toga dva treninga skromnog fokusa i intenziteta. Naravno da je meč sa Murom bio pripremljen, u smislu pokazivanja, objašnjavanja i spremnih timskih uputstva, međutim... Iako smo već dva meseca zajedno i bazični principi se znaju, hteo sam da pustim momke, da se samoorganizuju, da pokušamo da dođemo do zajedništva i da prepoznamo stvari na terenu. Pogotovo detalje bez lopte, što je lako. Mnogo teže je igrati sa loptom nego bez lopte, a to je prvi princip ‘odbrani sredinu’. Nažalost, u većini slučajeva to nismo prepoznavali. Čak ni se klupe nisam reagovao, namerno sam ostavio prostor kako bismo opet na sastanku pričali o tome i iz njega izašli bolji. Dosta smo radili, emitovali dobru energiju, igrači su pričali međusobno, napravili smo nekoliko sastanaka. Važno je da svako preuzme odgovornost za neke stvari koje se dešavaju, da shvatimo da su tim i zajedništvo najvažniji, jer nas vode ka cilju.

1/9 Vidi galeriju Nenad Stojaković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kao trener sam procenio da nam je potrebno nešto više sa kadrom kojim raspolažem. Procenio sam da je ovo možda jedan od načina kako možemo da budemo bolji. Nadam se da sam objasnio na zadovoljavajući način za sve ljubitelje fudbala. Individualni i timski razgovori nas očekuju, da dobro pripremimo utakmicu sa Rakovom, da i na tom polju podignemo stvari. Da pored timskog uputstva opet imamo i individualne i grupne razgovore, da vidimo ko, šta i kako radi. Da potvrdimo da je sve jasno. Da ne bi bilo, što kaže Luis Enrike, ‘si, si, si, si’, a na terenu ne izgleda baš tako", rekao je Stojaković.

On na pripremama ne može da računa na Nemanju Trifunovića koji je doživeo povredu.

"Neke stvari nisu moj posao. Trifunović se povredio, a procena ljudi koji se bolje bave tim stvarima je da će u Beogradu imati bolji tretman, kako bi se brže oporavio i da će se pre vratiti na teren. Jurčević je osetio bol u gornjem delu tetive, stručni tim je, takođe, procenio da je bolje da levi bek nastavi lečenje u Beogradu. Milan Roganović je preventivno preskočio današnji trening. Svaki igrač nam je od neprocenjive važnost a mi ih, kao što vidite, nemamo dovoljno. Imali smo 33 igrača u danu kad smo došli u Tursku, a danas, 22, plus četvoricu golmana. Dosta fudbalera radi preventivno, imamo dosta momaka iz omladinaca, očigledno nisu navikli na ove napore, ali moramo da nađemo najbolje moguće rešenje kad su sve te stvari u pitanju. Što se tiče novih igrača, neke stvari znate, neke stvari predstavljaju politiku kluba o kojoj ne bi trebalo da se priča. Očekujem da ćemo biti bolji, odnosno imati više igrača na raspolaganju", nada se strateg “crno-belih”.

Postoji mogućnost da neko od mlađih igrača ostane u prvom timu i nakon priprema, ali Stojaković se nada i pojačanjima.

"Cilj priprema je da vidimo da li mlade momke, koji su do sada izdržali teret takmičenja, u bliskoj budućnosti može da zameni neko od dečaka priključenih iz Teleoptika ili iz omladinaca. Dajemo im šansu protiv jakih protivnika kako bismo se uverili kako to izgleda. Njihovi brojevi su dobri, njihovo znanje je kvalitetno, oni hoće, što je najvažnije. Osnovicu tima imamo, a postoje i mladi igrači koji dobijaju šansu, zato što predstavljaju budućnost Partizana", rekao je trener Nenad Stojaković.

Partizan će narednu pripremnu utakmicu odigrati u nedelju od 15 časova protiv poljskog Rakova.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: