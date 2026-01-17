Slušaj vest

Prednost ekipi Junajteda, u prvoj utakmici u kojoj ju je sa klupe predvodio novi trener Majkl Kerik, doneo je Brajan Mbeumo golom u 65. minutu, a konačan rezultat je postavio Patrik Dorgu pogotkom u 76. minutu.

Junajtedu su u toku utakmice nakon gledanja VAR snimka zbog ofsajda poništeni golovi koji su postigli Amad Dijalo u 34. minutu, Bruno Fernandeš u 41. minutu i Mejson Maunt u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Mančester junajted je četvrti na tabeli Premijer lige sa 35 bodova, dok je Mančester siti drugi sa 43 boda, šest manje i utakmicom više od prvoplasiranog Arsenala.

Mančester junajted će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Arsenala, dok će Mančester siti dočekati Vulverhempton.

(Beta)

Ne propustiteFudbalODLUKA JE DONETA: Trener Glasner na kraju sezone napušta Kristal Palas
Kristal Palas
FudbalTRANSFER BOMBA NA POMOLU: Mančester siti blizu dovođenja kapitena Kristal Palasa
Mančester siti
FudbalLEGENDA SELA NA KLUPU MANČESTER JUNAJTEDA! Crveni đavoli promovisali novog trenera - proslavljeni as se vratio svojoj kući!
Mančester junajted
FudbalBRUTALNO POJAČANJE STIGLO U LONDON! Doskorašnji fudbaler Atletiko Madrida potpisao za Totenhem!
Konor Galager

Nemanja Vidić gleda derbi Mančestera sa Aleksom Fergusonom Izvor: Arena Sport