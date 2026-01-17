Slušaj vest

"Prevashodno, to je iskustvo igranja u Bundesligi. Način na koji trenira i zalaže se predstavljaće primer igračima koji su već tu. Sigurno donosi određeni kvalitet u fazi napada, jer ima veliki broj utakmica u Bundesligi. Bitan je i način na koji će ljudi oko njega percipirati određene detalje, da bude jedan od lidera kada je reč o svlačionici, na treningu, a nekad i na utakmici, naravno", naveo je Stojaković, a preneo sajt kluba.

Iako je klub najavio da će večeras doći u Antaliju, Polter i dalje nije ozvaničen kao novi fudbaler Partizana.

Nemački napadač će u crno-bele doći iz Ajntrahta iz Braunšvajga, dok je u karijeri nastupao i za Šalke, Darmštadt, Bohum, Fortunu Sitard, Union Berlin, Kvins Park Rendžerse, Majnc, Nirnberg i Volfsburg.

Ekipa Partizana će svoju narednu prijateljsku utakmicu odigrati u nedelju od 15 časova protiv poljskog Rakova.

"Biće to zahtevna utakmica, jer sledi posle niza teških treninga. Uzmimo u obzir i specifičnog protivnika koji igra agresivno i 'visoko', a kvalitet je pokazao u Ligi konferencija, gde je takmičenje završio na drugoj poziciji. Mi smo dosta radili, emitovali dobru energiju, igrači su pričali međusobno, napravili smo nekoliko sastanaka. Važno je da svako preuzme odgovornost za neke stvari koje se dešavaju, da shvatimo da su tim i zajedništvo najvažniji, jer nas vode ka cilju", rekao je Stojaković.

(Beta)