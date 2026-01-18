PSŽ otima igrača od Barse?
ludilo
PSŽ "KRADE" FUDBALERA BARSELONI! Na pomolu je veliki transfer...
Slušaj vest
Pomalo iznenađujuće, Barselona će ostati bez Droa Fernandesa, još jednog proizvoda i velikog talenta iz La Masije.
Pari Sen Žermen će iskoristiti klauzulu od 6.000.000 evra i odvesti 18-godišnjeg vezistu, od kog su imali velika očekivanja u Kataloniji.
PSŽ osvojio Interkontinentalni kup Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Jose HERNANDEZ / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Debitovao je kod Hansija Flika, igrao i u Ligi šampiona, međutim, kao da je negde puklo i odlučeno je da promeni sredinu. Sveci takvu šansu nisu hteli da propuste.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši