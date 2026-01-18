Slušaj vest

Pomalo iznenađujuće, Barselona će ostati bez Droa Fernandesa, još jednog proizvoda i velikog talenta iz La Masije.

Pari Sen Žermen će iskoristiti klauzulu od 6.000.000 evra i odvesti 18-godišnjeg vezistu, od kog su imali velika očekivanja u Kataloniji.

PSŽ osvojio Interkontinentalni kup Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Jose HERNANDEZ / AFP / Profimedia

Debitovao je kod Hansija Flika, igrao i u Ligi šampiona, međutim, kao da je negde puklo i odlučeno je da promeni sredinu. Sveci takvu šansu nisu hteli da propuste.

Ne propustiteFudbalSTOJAKOVIĆ O NOVOM POJAČANJU: Polter donosi određen kvalitet, predstavljaće primer drugim igračima
RADNICKI 1923-PARTIZAN_10.JPG
FudbalDERBI MANČESTERA PRIPAO JUNAJTEDU: Siti razbijen na "Old Trafordu"
Erling Haland
Ostali sportoviNOVO ZLATO ZA MIKECA! Damir zablistao na Velikoj nagradi Sofije
Damir Mikec
EvroligaRAZBIO DUBAI I POKUPIO PRIZNANJE: Saliju Nijang najkorisniji igrač 22. kola Evrolige
Salijo Nijang

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir