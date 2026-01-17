Slušaj vest

Iskusni srpski vezista Saša Zdjelar u pregovorima je sa Partizanom!

Za ruski list Sport Ekspres je otkrio da je u otvorenim pregovorima sa Partizanom, ali da razmatra i neke ponude iz inostranstva.

Saša Zdjelar Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

- Slobodan agent sam već četiri meseca. Naravno, teško mi je. Međutim, s druge strane više vremena provodim sa porodicom i detetom. Dobio sam 14. januara novo pojačanje, drugog sina! Inače, u dobroj sam formi, pošto treniram sa Partizanom - kazao je Zdjelar.

Otkrio je da su mu crno-beli ponudili ugovor.

- Jesmo pregovarali. Međutim, još uvek nisam doneo konačnu odluku o budućnosti - rekao je Zdjelar.

Zdjelar je u Humsku stigao u zimu 2018. godine i kasnije je došao i do kapitenske trake "parnog valjka". Partizan je napustio 2022. prešavši u CSKA iz Moskve.

