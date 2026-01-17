Slušaj vest

Prednost Realu doneo je Kilijan Mbape golom iz penala u 58. minutu, a konačan rezultat je postavio Raul Asensio pogotkom u 65. minutu.

Real Madrid je drugi na tabeli sa 48 bodova, jednim manje i utakmicom više od prvoplasirane Barselone, dok Levante zauzima pretposlednje, 19. mesto sa 14 bodova.

Real Madrid će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Viljareala, dok će Levante u Valensiji dočekati Elče.

(Beta)

