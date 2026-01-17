Fudbaleri Real Madrida pobedili su na svom terenu Levante 2:0, u utakmici 20. kola španske Primere.
ABEROLIN PRVENAC NA KLUPI KRALJEVA: Real Madrid se pokrenuo - Mbape i Asensio srušili Levante
Prednost Realu doneo je Kilijan Mbape golom iz penala u 58. minutu, a konačan rezultat je postavio Raul Asensio pogotkom u 65. minutu.
Real Madrid je drugi na tabeli sa 48 bodova, jednim manje i utakmicom više od prvoplasirane Barselone, dok Levante zauzima pretposlednje, 19. mesto sa 14 bodova.
Real Madrid će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Viljareala, dok će Levante u Valensiji dočekati Elče.
(Beta)
