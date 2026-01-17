Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine savladali su na pripremama u Antaliji ekipu Levskog iz Sofije sa 2:1 (0:1). Voša je i u drugom pripremnom meču stigla do pobede nakon preokreta.

Još jedna dobra i jaka provera za „staru damu“ na pripremama u Antaliji. Protivnik je ovoga puta bio Levski iz Sofije, aktuelni šampion bugarskog prvenstva.

Voša je solidno otvorila meč, što potvrđuje i pokušaj Ranđelovića u petom minutu susreta, ali promene rezultata nije bilo. Potom je usledilo odmeravanje snaga, koje je trajalo sve do isteka prvih pola sata susreta.

Levski je potom imao inicijativu i to iskoristio da dođe do gola, igrao se 32. minut kada je Kostadinov pogodio za prednost bugarske ekipe. Do kraja prvog dela utakmice Voša je imala nekoliko pokušaja, od kojih se ističe onaj Vukana Savićevića iz slobodnog udarca u 39. minutu, kada je lopta otišla preko gola.

Drugo poluvreme donelo je promene, kako kadrovske, tako i u vidu stanja na terenu. Vojvodina je zaigrala znatno bolje i odmah je došla nagrada u vidu izjednačenja.

Nakon oduzete lopte Medojevića, brzo je „stara dama“ prešla u završnu trećinu terena, tamo je lopta stigla do Vidosavljevića, a ovaj preciznim i snažnim udarcem izjednačio u 50. minutu meča.

Poput i prve pripremne utakmice protiv Maribora, Vojvodina je do pobede došla preokretom, čime je pokazala upornost i karakter.

I ponovo je heroj bio Mladenović, koji je ovoga puta demonstrirao svoju brzinu i hladnokrvnost u završnici, postigavši gol za vođstvo Vojvodine od 2:1 u 74. minutu. Kokanović ga je prethodno odlično uposlio i „spojio“ sa golom.

Do kraja meča se rezultat nije menjao, uprkos uzbuđenjima na obe strane terena.

Vojvodina naredni meč na pripremama u Antaliji igra 20. januara, protiv ekipe Zlina, a meč je zakazan za 15.00 časova.