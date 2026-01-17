SINDROM PARTIZANA SE PRESELIO U MADRID: Navijači Reala žestoko izviždali svoje fudbalere
Fudbaleri Reala upisali su prvu pobedu od odlaska Ćabija Alonsa sa mesta trenera.
Real je u utakmici 20. kola Primere savladao Levande 2:0. Golove su postigli Kilijan Mbape u 58. minutu iz penala i Asensio u 65. minutu.
Mbape je postigao jubilarni 50. pogodak u Primeri, a za to su mu trebale 53 utakmice. Samo je Kristijano Ronaldo (51) bolji od njega u ovom segmentu.
No, tribine stadiona "Santjago Bernabeu" nisu imale previše razumevanja za zvezde kluba. Uoči utakmice, ali i u poluvremenu gro navijača Reala žestoko je izviždao fudbalere Reala.
Itekako su imali šta da im zamere posle poraza u finalu Superkupa, i to od najvećeg rivala Barselone. A potom i ispadanje u Kupu kralja od drugoligaša Albasetea.
Real je pobedom nad Levanteom prišao na bod zaostatka za Barselonom, ali Katalonci imaju utakmicu manje.