Fudbaleri Reala upisali su prvu pobedu od odlaska Ćabija Alonsa sa mesta trenera.

Real je u utakmici 20. kola Primere savladao Levande 2:0. Golove su postigli Kilijan Mbape u 58. minutu iz penala i Asensio u 65. minutu.

Barselona - Real Madrid Foto: FADEL SENNA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mbape je postigao jubilarni 50. pogodak u Primeri, a za to su mu trebale 53 utakmice. Samo je Kristijano Ronaldo (51) bolji od njega u ovom segmentu.

No, tribine stadiona "Santjago Bernabeu" nisu imale previše razumevanja za zvezde kluba. Uoči utakmice, ali i u poluvremenu gro navijača Reala žestoko je izviždao fudbalere Reala.

Itekako su imali šta da im zamere posle poraza u finalu Superkupa, i to od najvećeg rivala Barselone. A potom i ispadanje u Kupu kralja od drugoligaša Albasetea.

Real je pobedom nad Levanteom prišao na bod zaostatka za Barselonom, ali Katalonci imaju utakmicu manje.

