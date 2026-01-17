Slušaj vest

Pobedonosan gol za Inter postigao je Lautaro Martines u 20. minutu.

Inter je prvi na tabeli sa 49 bodova, šest više i utakmicom više od drugoplasiranog Milana, dok Udineze zauzima 10. mesto sa 26 bodova.

Inter će u narednom kolu u Milanu dočekati Pizu, dok će Udineze igrati na gostujućem terenu protiv Verone.

(Beta)

