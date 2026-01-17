Slušaj vest

Prednost Dortmundu doneo je Julijan Brandt golom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a vođstvo je uvećao Karim Adejemi pogotkom u 54. minutu.

Vođstvo Dortmunda smanjio je Džejms Sands golom u 62. minutu, a izjednačenje Sankt Pauliju doneo je Riki-Džejd Džouns pogotkom u 72. minutu.

Pobedonosan gol za Dortmund postigao je Emre Džan iz penala u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Borusija Dortmund je druga na tabeli sa 39 bodova, osam manje i utakmicom više od prvoplasiranog Bajern Minhena, dok Sankt Pauli zauzima poslednje, 18. mesto sa 12 bodova.

Borusija Dortmund će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Union Berlina, dok će Sankt Pauli u Hamburgu dočekati gradskog rivala, ekipu HSV-a.

Hofenhajm je na svom terenu u Zinshajmu pobedio Bajer Leverkuzen 1:0.

Pobedonosan gol za Hofenhajm postigao je Vauter Burger u devetom minutu.

Hofenhajm je treći na tabeli sa 33 boda, dok je Bajer Leverkuzen šesti sa 29 bodova.

Hofenhajm će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Frankfurtu protiv Ajntrahta, dok će Bajer u Leverkuzenu dočekati Verder Bremen.

Keln je na svom terenu pobedio Majnc 2:1.

Prednost Majncu doneo je Štefan Bel golom u 29. minutu, a izjednačenje Kelnu Ragnar Ahe pogotkom u 57. minutu.

Pobedu Kelnu je u 85. minutu doneo Ahe, svojim drugim golom na utakmici.

Keln se nalazi na 10. poziciji na tabeli sa 20 bodova, dok Majnc zauzima pretposlednje, 17. mesto sa 12 bodova.

Keln će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Frajburga, dok će Majnc dočekati Volfsburg.

HSV je na svom terenu u Hamburgu odigrao nerešeno protiv Borusije Menhengladbah 0:0, dok je Volfsburg kao domaćin odigrao nerešeno protiv Hajdenhajma 1:1.

(Beta)