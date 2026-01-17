Slušaj vest

Posle četvrtog uzastopnog remija u Premijer ligi, Liverpul je četvrti na tabeli sa 36 boova, dok je Barnli na pretposlednjem, 19. mestu sa 14 bodova.

Liverpul je u 32. minutu imao veliku šansu da povede, ali Dominik Soboslaj nije iskoristio penal. Domaći tim je na odmor, ipak, otišao sa golom prednosti, pošto je Florijan Virc pogodio mrežu Barnlija u 42. minutu.

Izjednačenje i veliki bod Barnliju doneo je Markus Edvards u 65. minutu.

Fudbaleri Čelsija su kao domaćini bili bolji od Brentforda sa 2:0, golovima Žoaa Pedra u 26. i Kola Palmera sa penala u 76. minutu.

Čelsi je, posle devete pobede u šampionatu, šesti na tabeli sa 34 boda, dok je Brentford sedmi sa bodom manje.

Sanderlend je na svom terenu savladao Kristal Palas sa 2:1.

Poveo je Kristal Palas pogotkom Jeremina Pina u 30. minutu, ali je Sanderlend preokrenuo rezultat golovima Enca Le Fea u 33. i Brajana Brobija u 71. minutu. Sanderlend je sada osmi na tabeli sa 33 boda, dok je Palas na 14. mestu sa 28 osvojenih bodova.

Fudbaleri Lidsa su na svom terenu bili bolji od Fulama sa 1:0, a pobednički gol postigao je Lukas Nmeča u 91. minutu. Lids je 16. tim lide sa 25 bodova, dok je Fulam deseti sa 31 bodom.

Vest Hem je kao gost pobedio Totenhem sa 2:1. Ekipa Totenhema je 14. na tabeli sa 27 bodova, dok je Vest Hem na 18. poziciji sa deset bodova manje.

(Beta)