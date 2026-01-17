Slušaj vest

Strelac sva tri gola za pobednički tim bio je Vedat Murići, u petom, 42. i sa penala u 69. minutu. Golove za Bilbao postigli su Unaj Gomes u osmom i Niko Vilijams u 45. minutu.

Majorka je zabeležila petu pobedu u španskom šampionatu i 12. je na tabeli sa 21 bodom, dok je Atletik Bilbao na osmoj poziciji sa 24 osvojena boda.

Fudbaleri Majorke će u narednom kolu Primere gostovati Atletiko Madridu, dok će Bilbao u goste Sevilji.

(Beta)

Džoel Bolomboj blokada Izvor: Arena 1 Premium