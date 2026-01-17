Fudbalska reprezentacija Nigerije pobedila je u Kazablanci selekciju Egipta posle penala sa 4:2 i tako osvojila treće mesto na Kupu afričkih nacija.
KUP AFRIČKIH NACIJA: Nigerija sa "bele tačke" do bronzane madalje
U regularnih 90 minuta nije bilo golova, pa je sve rešeno posle penala.
Oba tima nisu bila precizna u prvoj seriji, pošto su penale loše izveli Fisajo Dele Baširu za Nigeriju, odnosno Mohamed Salah za Egipat.
Golman Nigerije Stenli Nvabili odbranio je i udarac Omara Marmuša u drugoj seriji, što je na kraju bio ključan trenutak na ovoj utakmici.
Finale se igra sutra od 20.00 u Rabatu, a za titulu će se boriti Maroko i Senegal.
(Beta)
