U regularnih 90 minuta nije bilo golova, pa je sve rešeno posle penala.

Oba tima nisu bila precizna u prvoj seriji, pošto su penale loše izveli Fisajo Dele Baširu za Nigeriju, odnosno Mohamed Salah za Egipat.

Golman Nigerije Stenli Nvabili odbranio je i udarac Omara Marmuša u drugoj seriji, što je na kraju bio ključan trenutak na ovoj utakmici.

Finale se igra sutra od 20.00 u Rabatu, a za titulu će se boriti Maroko i Senegal.

