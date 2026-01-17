Slušaj vest

Pobedu Napoliju u Seriji A posle tri vezana remija doneo je Stanislav Lobotka pogotkom u sedmom minutu.

Napoli je upisao 13. pobedu u italijanskom šampionatu i treći je na tabeli sa 43 boda, dok je Sasuolo na 12. poziciji sa 23 osvojena boda.

Fudbalere Napolija naredne sedmice najpre očekuje gostovanje Kopenhagenu u Ligi šampiona, dok će u Seriji A za vikend u goste Juventusu. Na drugoj strani, Sasuolo će dočekati Kremoneze.

(Beta)

