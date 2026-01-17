Fudbaleri Napolija pobedili su na svom terenu Sasuolo sa 1:0, u utakmici 21. kola italijanske Serije A.
SASUOLO MINIMALCEM SRUŠIO SASUOLO: Stanislav Lobotka koban po goste
Pobedu Napoliju u Seriji A posle tri vezana remija doneo je Stanislav Lobotka pogotkom u sedmom minutu.
Napoli je upisao 13. pobedu u italijanskom šampionatu i treći je na tabeli sa 43 boda, dok je Sasuolo na 12. poziciji sa 23 osvojena boda.
Fudbalere Napolija naredne sedmice najpre očekuje gostovanje Kopenhagenu u Ligi šampiona, dok će u Seriji A za vikend u goste Juventusu. Na drugoj strani, Sasuolo će dočekati Kremoneze.
(Beta)
