Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su u gostima Lajpcig sa 5:1, u utakmici 18. kola nemačke Bundeslige.
PUKLA PETARDA U MINHENU: Bajern ubedljiv protiv Lajpciga
Bajern je upisao 16. pobedu od početka šampionata i prvi je na tabeli sa 50 bodova, odnosno ima 11 bodova više od drugoplasirane Borusije Dortmund. Lajpcig je, na drugoj strain, četvrti tim lige sa 32 osvojena boda.
Lajpcig je posle prvog poluvremena imao prednost od 1:0, pošto je mrežu gostuju pogodio Romulo Kardoso u 20. minute, ali je Bajern u nastavku preokrenuo rezultat i stigao do ubedljive pobede.
Strelci za Bajern bili su Serž Gnabri u 50, Hari Kejn u 67, Jonatan Ta u 83, Aleksandar Pavlović u 85. i Majkl Olise u 88. minute.
Fudbaleri minhenskog Bajerna će u narednom kolu Bundeslige dočekati Augsburg, dok će Lajpcig gostovati Hajdenhajmu.
(Beta)
