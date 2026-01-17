Slušaj vest

I pored drugog uzastopnog remija, Arsenal je uvećao prednost na vrhu tabele Premijer lige i sada ima 50 bodova, sedam više od Mančester sitija i Aston Vile.

Notingem posle ovog meča ima 22 boda i nalazi se na 17. mestu na tabeli.

Fudbaleri Arsenala če u narednom kolu Premijer lige dočekati Mančester junajted, dok će Notingem gostovati Brentfordu.

(Beta)

