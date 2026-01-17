Fudbaleri Notingem Foresta i Arsenala odigrali su nerešeno 0:0, u utakmici 22. kola Premijer lige.
MIROVALE MREŽE U NOTINGEMU: Arsenal sačuvao bod u gostima
I pored drugog uzastopnog remija, Arsenal je uvećao prednost na vrhu tabele Premijer lige i sada ima 50 bodova, sedam više od Mančester sitija i Aston Vile.
Notingem posle ovog meča ima 22 boda i nalazi se na 17. mestu na tabeli.
Fudbaleri Arsenala če u narednom kolu Premijer lige dočekati Mančester junajted, dok će Notingem gostovati Brentfordu.
(Beta)
