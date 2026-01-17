Fudbaleri Kaljarija pobedili su na svom terenu Juventus sa 1:0, u utakmici 21. kola italijanske Serije A.
KALJARI ŠOKIRAO STARU DAMU: Luka Maciteli presudio Juventusu
Pobedu Kaljariju doneo je Luka Maciteli u 65. minutu.
Kaljari je zabeležio petu pobedu u italijanskom šampionatu i 15. je na tabeli sa 22 osvojena boda, dok je Juventus peti sa 39 bodova.
Fudbaleri Juventusa će u narednom kolu Serije A dočekati Napoli, dok će Kaljari gostovati Fjorentini.
(Beta)
