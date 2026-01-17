Slušaj vest

Pobedu Kaljariju doneo je Luka Maciteli u 65. minutu.

Kaljari je zabeležio petu pobedu u italijanskom šampionatu i 15. je na tabeli sa 22 osvojena boda, dok je Juventus peti sa 39 bodova.

Fudbaleri Juventusa će u narednom kolu Serije A dočekati Napoli, dok će Kaljari gostovati Fjorentini.

(Beta)

