Betis je upisao osmu pobedu od početka šampionata i šesti je na tabeli sa 32 boda
BETIS SLAVIO U DERBIJU: Viljareal pao u Sevilji
Fudbaleri Betisa pobedili su večeras na svom terenu ekipu Viljareala sa 2:0, u utakmici 20. kola španske Primere.
Ajtor Ruibal je doveo Betis u vođstvo u 57. minutu, a pobedu domaćeg tima potvrdio je Pablo Fornals u 83. minutu.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Betis je upisao osmu pobedu od početka šampionata i šesti je na tabeli sa 32 boda, dok je Viljareal treći sa devet bodova više.
Ranije danas, Osasuna je kao domaćin bila bolja od Ovijeda sa 3:2. Osasuna je 11. na tabeli, dok je Ovijedo poslednji sa 13 osvojenih bodova.
