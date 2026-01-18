Slušaj vest

Nemački napadač Sebastijan Polter novi je fudbaler Partizana, saopštio je danas beogradski klub.

Polter se sinoć priključio ekipi na pripremama u Anataliji, a jutros je prvi put trenirao sa novim saigračima, navodi se u saopštenju.

On je došao iz nemačkog drugoligaša Ajntrahta iz Braunšvajga, sa kojim je raskinuo ugovor.

1/6 Vidi galeriju Sebastijan Polter Foto: Susanne Hübner, Susanne Huebner / imago sportfotodienst / Profimedia, Darius Simka / imago sportfotodienst / Profimedia, dts Nachrichtenagentur / imago sportfotodienst / Profimedia

"Znam za Partizan više od 15 godina jer je moj agent veliki navijač Partizana, tako da sam već upoznat sa načinom na koji klub funkcioniše i sa tim da svi daju sve za klub. Malo sam stariji od većine momaka u timu, tako da znam svoju ulogu. Znam kako da svoj stil igre uklopim u ekipu i to je ono što želim. Želim da pomognem svima. Želim da osvajam trofeje i to je najvažnije. Mislim da je Partizan pravi korak za mene", rekao je 34-godišnji Polter.

Polter je rekao da je fizički veoma jak igrač, da mu je velika snaga pobednički mentalitet i da voli da se bori u svakom duelu.

"Volim da se borim za svoj klub i da dam sve na terenu, ali i van njega, jer fudbal počinje van terena. Uvek moramo da imamo dobru grupu, da budemo tim, a siguran sam da ovde to postoji, ne bismo bili prvi na tabeli da nije tako. Zaista se radujem i jedva čekam da dam sve od sebe na terenu i da postižem golove. Ono što je najvažnije jeste pobednički mentalitet jer je to moja velika snaga. To je ono što želim da donesem i što ću vrlo brzo doneti na teren", naveo je Polter.

On je imao priliku da se upozna sa atmosferom koju navijači Partizana prave na stadionu.

"Gledao sam utakmice koje je Partizan igrao u Nemačkoj, ali i u Beogradu i jasno mi je koliko navijači znače klubu i timu. Gledao sam mnogo snimaka koje mi je moj agent slao, neverovatni su. Jedva čekam da izađem pred njih, da pobeđujem utakmice i osvajam trofeje, zbog toga sam i došao ovde", rekao je Polter.

Tokom karijere, između ostalih, igrao je za Volfsburg, Majnc, Union Berlin, Kvins Park Rendžers i Šalke, a nastupao je za mlade selekcije reprezentacije Nemačke.