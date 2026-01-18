Slušaj vest

Fudbalski klub Novi Pazar angažovao je napadača Fjerija Kocebua, objavio je taj superligaš.

Kocebu (23) je Holanđanin, koji je prethodno igrao za Den Boš.

On je u Antaliji, gde se Novopazarci spremaju za nastavak sezone, potpisao ugovor na dve i po godine.

Osim Den Boša, Kocebu je bio član Dodrehta i NAC Brede, dok je deo omladinskog staža proveo u Sparti iz Roterdama.

