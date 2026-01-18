Ugovor je potpisan na dve i po godine.
Fudbal
STIGAO JE HOLANĐANIN! Novi Pazar doveo moćno pojačanje!
Fudbalski klub Novi Pazar angažovao je napadača Fjerija Kocebua, objavio je taj superligaš.
Kocebu (23) je Holanđanin, koji je prethodno igrao za Den Boš.
On je u Antaliji, gde se Novopazarci spremaju za nastavak sezone, potpisao ugovor na dve i po godine.
Osim Den Boša, Kocebu je bio član Dodrehta i NAC Brede, dok je deo omladinskog staža proveo u Sparti iz Roterdama.
