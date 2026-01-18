Podela bodova...
Fudbal
BEZ GOLOVA, MREŽE SU MIROVALE! Remi Parme i Đenove u Seriji A
Slušaj vest
Fudbaleri Parme odigrali su danas na svom terenu nerešeno 0:0 protiv Đenove, u utakmici 21. kola Serije A.
Parma je drugu uzastopnu utakmicu odigrala nerešeno, ima osam remija u prvenstvu i zauzima 13. mesto na tabeli sa 23 boda.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Đenova je bez poraza u poslednje četiri utakmice i ima 20 bodova na 16. mestu na tabeli.
Kasnije igraju još: Bolonja - Fjorentina, Torino - Roma i Milan Leče.
Reaguj
Komentariši