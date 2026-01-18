Slušaj vest

Fudbaleri Parme odigrali su danas na svom terenu nerešeno 0:0 protiv Đenove, u utakmici 21. kola Serije A.

Parma je drugu uzastopnu utakmicu odigrala nerešeno, ima osam remija u prvenstvu i zauzima 13. mesto na tabeli sa 23 boda.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Đenova je bez poraza u poslednje četiri utakmice i ima 20 bodova na 16. mestu na tabeli.

Kasnije igraju još: Bolonja - Fjorentina, Torino - Roma i Milan Leče.

Ne propustiteFudbalKALJARI ŠOKIRAO STARU DAMU: Luka Maciteli presudio Juventusu
Kaljari
FudbalNAPOLI MINIMALCEM SRUŠIO SASUOLO: Stanislav Lobotka koban po goste
Napoli
FudbalINTER SLAVIO U UDINAMA: Lautaro Martines presudio Udinezeu
Inter
FudbalSERIJA A: Nikola Krstović pogodio u remiju Pize i Atalante
Nikola Krstović

Dileta Leota, sportska novinarka, Serija A, Skudeto Izvor: instagram/dilettaleotta