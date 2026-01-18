Slušaj vest

Povodom ovih spekulacija oglasio se generalni direktor kluba Zvezdan Terzić.

Zvezdan Terzić na prozivci fudbalera Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Markinjos je tokom prethodnih sezona blisko sarađivao sa Dejanom Stankovićem. Njihova zajednička priča počela je u Ferencvarošu, nastavila se u Spartaku iz Moskve, a upravo ta veza bila je jedan od glavnih razloga zbog kojih su se pojavile glasine o mogućem transferu u Beograd.

Ipak, Terzić je u razgovoru za ruske medije odlučno odbacio takvu mogućnost i naglasio da Crvena zvezda nije ulazila u pregovore sa Spartakom.

"Ne, nismo ponudili Spartaku 5.000.000 evra. Nismo ni zainteresovani za njega (Markinjosa, prim.aut.). To su glasine", izjavio je Terzić za "Meč TV".

Ne propustiteFudbalZVEZDA POSTAVILA STROGE KRITERIJUME ZA OVUSUA! OTKRIVAMO KOJI SU: Mladi fudbaler prošao kroz ozbiljan filter čelnika sa Marakane!
zvezda-prozivka-567146.JPG
FudbalBOMBA! ZVEZDA DOVODI FUDBALERA JUVENTUSA: Novi senzacionalan transfer na pomolu
Zvezdan Terzić, Marko Arnautović i Nemanja Radonjić
FudbalTERZIĆ ŽESTOKO O ULASKU BAKE PRASETA U SRPSKI FUDBAL! Jedva se suzdražvao dok je pričao o jutjuberu: "Jeste li Firma ili farma..."
ZVEZDAN TERZIĆ.jpg
Fudbal"TO JE BILO NEPOŠTOVANJE KLUBA" Zvezdan Terzić stao pred igrače Zvezde, poslao im brutalnu poruku i ponovo potkačio Radonjića: "Mi sve mangupi, a oni..."
Zvezdan Terzić Nemanja Radonjić

Devojka prvi put komentariše fudbal na TV Arena Sport Izvor: Arena Sport