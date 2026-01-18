Fudbaler moskovskog Spartaka Markinjos povezivan je sa Crvenom zvezdom prethodnih dana
ZVEZDA NE DOVODI MARKINJOSA: Oglasio se Zvezdan Terzić i sve objasnio...
Povodom ovih spekulacija oglasio se generalni direktor kluba Zvezdan Terzić.
Zvezdan Terzić na prozivci fudbalera Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026
Markinjos je tokom prethodnih sezona blisko sarađivao sa Dejanom Stankovićem. Njihova zajednička priča počela je u Ferencvarošu, nastavila se u Spartaku iz Moskve, a upravo ta veza bila je jedan od glavnih razloga zbog kojih su se pojavile glasine o mogućem transferu u Beograd.
Ipak, Terzić je u razgovoru za ruske medije odlučno odbacio takvu mogućnost i naglasio da Crvena zvezda nije ulazila u pregovore sa Spartakom.
"Ne, nismo ponudili Spartaku 5.000.000 evra. Nismo ni zainteresovani za njega (Markinjosa, prim.aut.). To su glasine", izjavio je Terzić za "Meč TV".
