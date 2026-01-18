Valensija je na 17. mestu sa 20 bodova, a Hetafe je na 15. poziciji sa bodom više.
LA LIGA
SLEPI MIŠEVI POBEGLI IZ ZONE ISPADANJA: Valensija na gostovanju pobedila Hetafe
Fudbaleri Valensije pobedili su večeras na gostujućem terenu Hetafe 1:0, u 20. kolu španske Primere.Strelac pobedonosnog gola bio je Hose Gaja u 84. minutu.
Valensija je na 17. mestu sa 20 bodova, a Hetafe je na 15. poziciji sa bodom više.
U narednom kolu, Valensija će dočekati Espanjol, dok će Hetafe gostovati Đironi.
