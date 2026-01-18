Slušaj vest

Fudbaler Mančester junajteda Lisandro Martines pozvao je klupsku legendu Pola Skolsa da se sastanu i razgovaraju "oči u oči", nakon što ga je bivši vezista Junajteda javno ismevao uoči gradskog derbija protiv Mančester sitija.

Skols je u podkastu, zajedno sa nekadašnjim saigračem Nikijem Batom, kritikovao argentinskog defanzivca, smatrajući da će biti fizički nadjačan od strane napadača Sitija Erlinga Hlanda. Bat je rekao da će Haland "pokupiti Martinesa i trčati s njim", dok je Skols dodao da će ga Norvežanin "ubaciti u mrežu" posle gola.

Međutim, Mančester junajted je slavio u derbiju 2:0 i dozvolio gradskom rivalu samo jedan udarac u okvir gola, uz zapaženu partiju Martinesa u odbrani.

Posle meča, Martines je odgovorio na Skolsove komentare.

"Iskreno, može da kaže šta god želi. Već sam mu rekao, ako želi nešto da mi kaže, može da dođe gde god hoće, kod mene kući ili bilo gde. Nije me briga", rekao je Martines.

"Poštujem kada ljudi žele da pomognu klubu, ali svi mogu da pričaju na televiziji. Kada se nađete oči u oči, onda niko ništa ne govori u tvoje lice", dodao je argentinski reprezentativac.

Na pitanje da li su ga komentari bivših igrača dodatno motivisali, Martines je bio jasan.

"Ne, nimalo. To mi ne znači ništa. Moja motivacija je moja porodica, i to je sve", istakao je on.

Skols je u nedelju reagovao na Martinesove izjave objavom na Instagram storiju, uz poruku: "Neko je imao dobru utakmicu, baš mi je drago zbog tebe. Čaj, bez šećera, molim… @lisandromartinezzz".

