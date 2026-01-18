Slušaj vest

Fudbaleri Partizana odigrali su nerešeno (1:1) sa poljskim Rakovom u prijateljskom meču na zimskim primpremama u Turskoj.

Posle meča oglasio se tener crno-belih Nenad Stojaković:

Nenad Stojaković

- Kvalitetna utakmica i protivnik. Pravi rival, negde smo se pobili, nije došla nagreda i ako smo dali 100 odsto. Mogu biti zadovoljan. Najzadovoljni sam pošto su neki dečaci dobili šansi i pokazali da Partizan može da računa na njih, to mi je najveće zadovoljstvo.

Šta se dešava sa Matijom Ninićem?

- On je krajem prošle godine imao problema sa tetivom. Mislim da nije ništa strašno.

Polter je upisao prve minute...

- Trebao je da igra manje, ali mi nismo imali dovolno igrača. Igrali su svi na koje smo računali. Što se tiče Sebastijana on je od juče sa nama, pravi je profesionalac, mislim da smo napravili pravi potez - rekao je Stojaković.

