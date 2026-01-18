Slušaj vest

Fudbaleri Vulverhemptona i Njukasla odigrali su danas u Vulverhemptonu nerešeno 0:0, u 22. kolu engleske Premijer lige.Njukasl je imao veći posed lopte i više udaraca ka golu, ali svoju inicijativu nije uspeo da kruniše pogotkom.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Vulverhempton je na poslednjem, 20. mestu sa osam bodova, a Njukasl je osmi sa 33 poena.

U narednom kolu, Njukasl će dočekati Aston Vilu, dok će Vulverhempton gostovati Mančester sitiju.

Ne propustiteFudbalSPEKTAKL U NJUKASLU: Lids tri puta vodio, domaćin pobedio! Junajted i bez Amorima posrće
Njukasl, Lids, Premijer liga
FudbalVILOK NA METI STRAŠNIH PRETNJI I UVREDA: Njukasl bio prinuđen da kontaktira policiju
Džo Vilok
FudbalPREMIJER LIGA! Mančester junajted u derbiju srušio Njukasl! (VIDEO)
Mančester junajted
FudbalPODELA BODOVA NA "SENT DŽEJMS PARKU": Čelsi od 0:2 do remija - a mogao je i do trijumfa!
Njukasl

Devojka prvi put komentariše fudbal na TV Arena Sport Izvor: Arena Sport