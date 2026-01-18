Vulverhempton je na poslednjem, 20. mestu sa osam bodova, a Njukasl je osmi sa 33 poena.
PREMIJER LIGA
VUKOVI ZAUSTAVILI SVRAKE: Bez pogodaka u duelu Vulverhemptona i Njukasla
Fudbaleri Vulverhemptona i Njukasla odigrali su danas u Vulverhemptonu nerešeno 0:0, u 22. kolu engleske Premijer lige.Njukasl je imao veći posed lopte i više udaraca ka golu, ali svoju inicijativu nije uspeo da kruniše pogotkom.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
U narednom kolu, Njukasl će dočekati Aston Vilu, dok će Vulverhempton gostovati Mančester sitiju.
