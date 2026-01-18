Slušaj vest

 Fudbaleri Fjorentine pobedili su danas na gostujućem terenu Bolonju 2:1, u 21. kolu italijanske Serije A.Strelci za Fjorentinu bili su Rolando Mandragora u 19. i Roberto Pikoli u 45. minutu.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Gol za Bolonju postigao je Đovani Fabian u 88. minutu.

Fjorentina je na 18. mestu sa 17 bodova, a Bolonja je osma sa 30 bodova.

U sledećem kolu, Fjorentina će dočekati Kaljari, dok će Bolonja gostovati Đenovi.

Ne propustiteSportKLADIMO SE DA ZNAŠ! Koliko golova će Dušan Vlahović postići do kraja sezone?
profimedia0660039717.jpg
Fudbal(VIDEO, FOTO) DETE PARTIZANA U FIRENCI: Vlahović danas predstavljen u Fiorentini
screenshot-1.jpg
FudbalPREKINULI NIZ: Fudbaleri Milana remizirali na gostovanju Fiorentini
h-53980437.jpg
Fudbal(VIDEO) SRBIN KAO SA DRUGE PLANETE: Sergej nezaustavljiv u trijumfu Lacija, asistirao za pobedu i plasman u polufinale kupa Italije
h-53976557.jpg

Devojka prvi put komentariše fudbal na TV Arena Sport Izvor: Arena Sport