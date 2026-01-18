Slušaj vest

Fudbaleri Fjorentine pobedili su danas na gostujućem terenu Bolonju 2:1, u 21. kolu italijanske Serije A.Strelci za Fjorentinu bili su Rolando Mandragora u 19. i Roberto Pikoli u 45. minutu.

1/39 Vidi galeriju Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Gol za Bolonju postigao je Đovani Fabian u 88. minutu.

Fjorentina je na 18. mestu sa 17 bodova, a Bolonja je osma sa 30 bodova.

U sledećem kolu, Fjorentina će dočekati Kaljari, dok će Bolonja gostovati Đenovi.