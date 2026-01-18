Fjorentina je na 18. mestu sa 17 bodova, a Bolonja je osma sa 30 bodova.
SERIJA A
VIOLA SLAVILA NA TEŠKOM GOSTOVANJU: Fjorentina pobedila Bolonju
Slušaj vest
Fudbaleri Fjorentine pobedili su danas na gostujućem terenu Bolonju 2:1, u 21. kolu italijanske Serije A.Strelci za Fjorentinu bili su Rolando Mandragora u 19. i Roberto Pikoli u 45. minutu.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Gol za Bolonju postigao je Đovani Fabian u 88. minutu.
Fjorentina je na 18. mestu sa 17 bodova, a Bolonja je osma sa 30 bodova.
U sledećem kolu, Fjorentina će dočekati Kaljari, dok će Bolonja gostovati Đenovi.
Reaguj
Komentariši