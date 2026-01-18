ŠOKIRAO SVET! Evo gde Lionel Mesi završava svoju legendarnu karijeru!
Od povratka Lionela Mesija u evropski fudbal neće biti ništa, iako bi mnogi navijači želeli da Argentinac okočna karijeru na tlu Starog kontinenta.
Kako prenosi ugledni "Football Insider", argentinski as će profesionalnu karijeru završiti u dresu Inter Majamija, sa kojim je dogovorio produžetak saradnje do 2028. godine.
To znači da Mesi više neće igrati fudbal u Evropi, a u trenutku isteka novog ugovora imaće punih 40 godina, kada bi i zvanično trebalo da se oprosti od profesionalnog bavljenja sportom.
Mesi je u Inter Majami stigao tokom leta 2023. godine iz Pari Sen Žermena i odmah postao centralna figura MLS lige.
Tokom blistave karijere, Mesi je osvojio praktično sve što se može osvojiti, kako na klupskom, tako i na reprezentativnom nivou, a do sada je postigao više od 870 golova.
