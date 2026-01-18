Serlot presudio Alavesu.
LA LIGA! Atletiko teškom mukom savladao Alaves!
Fudbaleri Atletiko Madrida savladali su kao domaćini na stadionu "Vanda Metropolitano" ekipu Alavesa rezultatom 1:0 u meču 20. kola LA Lige.
Jedini pogodak na utakmici bio je delo Aleksandra Serlota u 48. minutu kada je glavom na asistenciju Pabla Bariosa glavom zatresao mrežu gostiju.
Atletiko je nakon ove pobede treći na tabeli sa 41 osvojenim bodom, dok je Alaves u zoni ispadanja sa sakupljenih 19 bodova.
