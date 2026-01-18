Everton je na 10. mestu sa 32 boda, a Aston Vila je treća sa 43 poena
PREMIJER LIGA
EMERIJEV TIM SVE DALJI OD TITULE: Everton na gostovanju pobedio Aston Vilu
Fudbaleri Evertona pobedili su na gostujućem terenu u Birmingemu Aston Vilu 1:0, u 22. kolu engleske Premijer lige.
Strelac pobedonosnog gola bio je Terno Bari u 59. minutu.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Everton je na 10. mestu sa 32 boda, a Aston Vila je treća sa 43 poena.
U narednom kolu, Everton će u Liverpulu dočekati Lids, dok će Aston Vila gostovati Njukaslu.
