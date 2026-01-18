Slušaj vest

Fudbaleri Selte pobedili su na svom terenu u Vigu Rajo Valjekano 3:0, u 20. kolu španske Primere.Strelci za Seltu bili su Serhio Kareira u 40, Brajan Saragosa iz penala u 54. i Havier Rueda u 79. minutu.

Rajo Valjekano je od 66. minuta igrao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Nobel Mendi.

Selta je sedma sa 32 boda, a Rajo Valjekano je na 12. mestu sa 22 poena.

U sledećem kolu, Selta će u San Sebastijanu gostovati Real Sosijedadu, dok će Rajo Valjekano dočekati Osasunu.

Selta će 29. januara gostovati Crvenoj zvezdi u Beogradu u poslednjem kolu Lige Evrope.