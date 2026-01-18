Slušaj vest

FK Partizan je ove zime ostao bez udarne igle u napadu povratkom Jovana Miloševića u Nemačku - tačnije u ekipu Štutgarta koji ga je odmah prosledio u redove Verdera.

Ukoliko u Humskoj žele da sačuvaju prednost u odnosu na Crvenu zvezdu u drugom delu sezonei, Partizan su za tako nešto neophodna pojačanja...

Već nekoliko nedelja unazad ruski mediji bruje o interesovanju Partizana da ove zime u svoje redove privoli golgetera CSKA iz Moskve - Artema Šumanskog.

U nekoliko navrata pisalo se o planovima Beograđana, ali i konkurenciji sa kojom se nadmeću za potpis reprezentativca Belorusije.

Kako prenosi “RPL Sky” – pozivajući se na dobro obaveštenog Ivana Karpova, glavni oponent crno-belih u trci za Šumanskog jeste Krila Sovjetov.

sti izvor navodi da se kao realna opcija nameće pozajmica, ali ostaje nepoznanica ko bi u tom slučaju pokrivao i koliki deo mesečnih primanja ofanzivca CSKA iz Moskve.

Šumanski je u aktuelnoj sezoni upisao 14 nastupa i postigao jedan pogodak za moskovskog velikana.

