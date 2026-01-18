Slušaj vest

Napadač reprezentacije Srbije u 15. minutu sjajno je odreagovao posle centaršuta sa desne strane, kada je uklizao i prevario golmana Panatinaikosa.

Potom je u 57. minutu postigao i drugi gol za svoj tim.

Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

 To nije kraj, Jović je u 65. minutu postigao i treći gol za svoj tim.

 Neverovatni Jović u 78. minutu, postiže i četvrti gol za AEK.

Kod drugog gola lopta mu se praktično odbila na nogu posle centaršuta Razvana Marina, dok je samo osam minuta kasnije reagovao na udarac Pinede i odbranu Lafonta... Već tada je žurka na Aja Sofiji počela. Hvatali su se za glavu navijači AEK-a, pitali se kako je moguće da je sportski sektor na čelu sa Markom Nikolićem uspeo da dovede takvog navijača. Od muke se za glavu hvatao i Rafa Benitez...

Ali ni tu nije stao Luka Jović. Još jednom je pogodio, mada je u 78. minutu sve pripremio Ljubićić i ostavio bivšeg člana Crvene zvezde da pogotkom na praznu mrežu uđe u istoriju.

Jović igra fenomanalno od kada je stigao u redove ekipe iz Atine, a sigurno da mu znači i to što je na klupi Marko Nikolić.

Jović je imao  pauzu od samo jedne utakmice u domaćem prvenstvu na kojoj nije dao gol.

Sada se nadamo da će ovaj njegov golgeterski niz trajati što duže, jer bi sigurno obradovalo sve navijače AEK.

