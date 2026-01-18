Slušaj vest

Fudbaleri Senegala osvojili su Afrički kup nacija, pošto su u finalu posle produžetka savladali domaći Maroko rezultatom 1:0.

Jedini gol na meču postigao je Geje u 94. minutu.

Ovo je drugi put u istoriji da su "Lavovi Terange" osvojili Afrički kup nacija.

Finale Afričkog kupa nacija bilo je u prekidu više minuta.

Finale, koje se igra u Rabatu u Maroku, postalo je tenzično u finišu kada je sudija Žan-Žak Ndala (DR Kongo) dosudio penal za domaći tim.

Senegalci su napustili teren i dugo nisu hteli da se vrate na teren. Tek na insistiranje Sadija Manea, vratili su se na teren.

Dijuf je napravio prekršaj na Brahimu Dijazu pri izvođenju kornera u šestom minutu zaustavnog vremena. Glavni arbitar je dobio poziv da pogled situaciju na malom ekran pored terena, a potom je pokazao na belu tačku.

Glavni arbitar je potom podelio nekoliko kartona igračima Senegala.

Selektor Pepe Tijao je naredio svojim igračima da napuste teren, ali ga nisu svi poslušali.

Na kraju su se vratili na teren, a pravda ih je zadovoljila pošto je Brahim Dijaz izveo skandalozan penal, praktično dodavši loptu golmanu Senegala.