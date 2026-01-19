- Od dolaska u AEK verovao sam da je ovo klub u kojem mogu da napravim nešto značajno, nešto veliko, nešto što će se pamtiti i biti deo istorije. Imao sam u karijeri mnogo izuzetnih utakmica. Ovo je sigurno jedna od njih, jedna od onih koja se ne zaboravlja i na koje moraš da budeš specijalno ponosan - četiri gola u derbiju, pobeda koja govori dovoljno sama za sebe - počeo je priču Jović, pa dodao:

- Za nas je utakmica protiv Panatinaikosa, protiv kojeg nikad nije lako, došla posle eliminacije iz Kupa. Bio je to težak trenutak za tim, za klub, neočekivan negativan rezultat i bilo je mnogo važno da odmah pokažemo da ova ekipa ima snagu i kvalitet da se bori za najviši plasman kako u prvenstvu tako i kasnije u Ligi konfrencije. I zato ova pobeda ima još veću težinu i značaj naročito u borbi za titulu.

Atina je sinoć bila u znaku AEK-a. Hvala navijačima od kojih uvek imamo maksimalnu podršku. Često sa trbina čujem svoje ime i uvek osetim posebnu emociju. Idemo dalje, čekaju nas nove utakmice, novi izazovi i već za vikend verujem da ćemo slaviti novu pobedu i onda se ide priprema za novi veliki derbi protiv Olimpijakosa na našem stadionu .