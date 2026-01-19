Slušaj vest

Fudbaleri Kremonezea odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 0:0 protiv Verone, u utakmici 21. kola Serije A.

Kremoneze je nastavio niz od sedam utakmica bez pobede u ligi i posle osmog remija zauzima 12. mesto na tabeli sa 23 boda.

1/39 Vidi galeriju Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Verona je takođe osmi put odigrala nerešeno, ekipa je bez pobede u poslednjih šest utakmica i poslednja je na tabeli sa 14 bodova, koliko ima i pretposlednja Piza.

U sledećem kolu Kremoneze će igrati na gostujućem terenu protiv Sausola, a Verona će dočekati Udineze.