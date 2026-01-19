Slušaj vest

Fudbaleri Koma pobedili su večeras u Rimu domaći Lacio 3:0, u utakmici 21. kola Serije A.

Komo je poveo u drugom minutu kada je strelac bio Martin Baturina, a prednost je udvostručio Niko Pas u 24. minutu.

On je u 35. minutu promašio jedanaesterac, ali je svoj drugi gol na utakmici postigao u 49. minutu i postavio konačan rezultat.

Posle 10. pobede u ligi Komo je šesti na tabeli sa 37 bodova i ima dva manje od petoplasiranog Juventusa.

Lacio je pretrpeo sedmi poraz i sa 28 bodova zauzima deveto mesto na tabeli.

U sledećem kolu Komo će dočekati Torino, a Lacio će igrati na gostujućem terenu protiv Lečea.