Slušaj vest

Fudbaleri Koma pobedili su večeras u Rimu domaći Lacio 3:0, u utakmici 21. kola Serije A.

Komo je poveo u drugom minutu kada je strelac bio Martin Baturina, a prednost je udvostručio Niko Pas u 24. minutu.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

 On je u 35. minutu promašio jedanaesterac, ali je svoj drugi gol na utakmici postigao u 49. minutu i postavio konačan rezultat.

Posle 10. pobede u ligi Komo je šesti na tabeli sa 37 bodova i ima dva manje od petoplasiranog Juventusa.

Lacio je pretrpeo sedmi poraz i sa 28 bodova zauzima deveto mesto na tabeli.

U sledećem kolu Komo će dočekati Torino, a Lacio će igrati na gostujućem terenu protiv Lečea.

Ne propustiteFudbalPODELA PLENA: Kremoneze i Verona odigrali nerešeno
Kremoneze, Kaljari, Serija A
FudbalSERIJA A! Minimalac Milana za vrh tabele!
FK Milan
FudbalSERIJA! Roma pokorila Torino!
FK Roma
FudbalVIOLA SLAVILA NA TEŠKOM GOSTOVANJU: Fjorentina pobedila Bolonju
profimedia-1067104922.jpg

Vaterpolo, gol Nikole Jakšića Izvor: Kurir